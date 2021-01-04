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Украинские моряки едут в США на 10 недель – учиться работать на катерах Island

04.01.2021, 18:47
Украинские моряки едут в США на 10 недель – учиться работать на катерах Island - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

В ближайшее время украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса Island отправятся для проведения дальнейшего обучения в Балтимор, штат Мэриленд, США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, военные под руководством американских инструкторов должны пройти 10-недельный курс обучения.

В Минобороны рассказывают, что украинцы будут работать на катерах во время выходов в акватории Чесапикского залива, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы.

Кроме того, моряки на практике проверят работу бортовых систем, средств навигации, связи и другого катерного оборудования и технических средств на Айлендах.

В ведомстве сообщили, что в этом году США дополнительно передадут Украине еще три катера Береговой охраны. Сейчас они проходят техническое обслуживание и довооружение. Ожидается, что Айленды придут морским путем до конца первого полугодия этого года, их будут использовать в операционных зонах Азово-Черноморского региона.

По информации Минобороны, до конца текущего года в составе ВМС ВСУ будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса Island.

  • В ноябре 2019 в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".
  • В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще 4 кораблей класса Island.
  • 2 января командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал о том, что по катерам Mark VI подписан контракт на строительство.
Наталия Медведева
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