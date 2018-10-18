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18.10.2018, 15:35

США предложили украинской армии фрегаты Oliver Hazard Perry - СМИ

США предложили украинской армии фрегаты Oliver Hazard Perry - СМИ - Фото
Фото: скриншот с видео

Эти корабли могут значительно повысить обороноспособность ВСУ на Черном и Азовском морях

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США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry в рамках программы "Избыточное имущество". Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, руководство США направило через военного атташе посольства Соединенных Штатов письмо в адрес Минобороны Украины о предоставлении военно-технической помощи Военно-морским силам ВСУ.

"В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа "Oliver Hazard Perry", которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article)", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВСУ на Черноморском и Азовском театре военных действий.

В пресс-службе ВМС ВСУ корреспонденту LIGA.net сказали, что не комментируют эту информацию. Также отказались от комментариев в пресс-службе Минобороны.

По данным издания, фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в течение 1975-2004 годов. Всего было построено 71 фрегатов на верфях в США, Испании, Австралии и Тайваня. Сейчас кроме США находятся на вооружении флотов Турции, Тайваня, Австралии, Испании и др.

Разрабатывались как ракетные фрегаты, которые вооружались пусковыми Mk 13 для зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельными ракетами Harpoon. В связи со снятием с вооружения США ракет SM-1 в 2003 году эти пусковые были демонтированы на фрегатах ВМФ США.

Также фрегаты вооружены 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara, 20-мм зенитной артиллерийской установкой Phalanx CIWS, двумя торпедными аппаратами Mark 32 ASW (по три пусковые для торпед).

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Теги: США, вмс, фрегат, корабль, Oliver Hazard Perry
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