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В сети появилось видео испытаний и маневров нового корабля ВМС Украины "Симферополь" видео

05.04.2021, 13:25
Фото - Думская
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Новый украинский разведывательный корабль "Симферополь" Военно-морских сил ВСУ успешно проходит государственные испытания в открытом море. Об этом сообщает Defense Express

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Издание опубликовало видео, на котором видно, как корабль отрабатывает маневр уклонения от огня противника с отстрелом пассивных помех в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

СПРАВКА. Основной задачей "Симферополя" является сбор разведывательной информации про противника благодаря новой станции радиотехнической разведки "Мельхиор". Она работает в пассивном режиме и остается незамеченной, анализируя радиочастотный спектр, излучаемый кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами. Максимальная дальность обнаружения целей РЛС "Мельхиор" – до 450 км, однако все характеристики радиоэлектронной аппаратуры остаются секретными.
Станислав Стороженко
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вмс симферополь испытания корабль
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