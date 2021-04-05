Новый украинский разведывательный корабль "Симферополь" Военно-морских сил ВСУ успешно проходит государственные испытания в открытом море. Об этом сообщает Defense Express.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание опубликовало видео, на котором видно, как корабль отрабатывает маневр уклонения от огня противника с отстрелом пассивных помех в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

СПРАВКА. Основной задачей "Симферополя" является сбор разведывательной информации про противника благодаря новой станции радиотехнической разведки "Мельхиор". Она работает в пассивном режиме и остается незамеченной, анализируя радиочастотный спектр, излучаемый кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами. Максимальная дальность обнаружения целей РЛС "Мельхиор" – до 450 км, однако все характеристики радиоэлектронной аппаратуры остаются секретными.

Корабль построили на судостроительном заводе Кузница на Рыбальском на основе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ. На воду его спустили 23 апреля 2019 года.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.