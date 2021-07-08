Пока что у Украины нет вооружений, чтобы остановить возможное нападение страны-оккупанта России со стороны моря, но работа в этом направлении продвигается. Такие заявления на вильнюсской конференции по теме реформ в Украине сделал министр обороны Андрей Таран.

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"Это не секрет, особенно для россиян, что у нас нет реального оружия, которое могло бы остановить вторжение с моря", – посетовал он.

При этом министр сообщил, что "прямо сейчас мы создаем москитный флот".

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"Очень скоро, думаю, не позже, чем в следующем году, у нас будет (с помощью, конечно, США, Британии) несколько малых кораблей с настоящими боевыми возможностями", – сказал глава Минобороны.

Таран уточнил, что "хочет видеть хотя бы в следующем году" на этих кораблях современные противокорабельные ракеты и средства радиоэлектронной борьбы, которые "смогут стать определенной угрозой" для ВМС России.

Он добавил, что этих усилий "недостаточно" – и потому Украина работает "над созданием больших возможностей", в том числе над береговыми системами противокорабельной обороны, строительством корвета в Турции, разработкой и производством лопастей для ударных вертолетов, которые также оснастят ПКР.

Евгений Пилипенко

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