Эскадрилья Bayraktar вскоре будет патрулировать Черное и Азовское моря – контр-адмирал ВМС
Вскоре ситуацию над Черным и Азовским морями будет мониторить эскадрилья разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2 Вооруженных Сил Украины. Об этом Радио Свобода сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.
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"Именно так и будет. Не только в Черном море, но и в Азовском для более эффективного освещения надводной обстановки", – уточнил он.
По словам контр-адмирала, экипажи прошли подготовку в Турции и сейчас ВМСУ тренируются использовать "байрактары" над морем.
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На учениях НАТО и союзников Sea Breeze 2021 моряки и военнослужащие Воздушных сил отрабатывают порядок применения беспилотников на море. Ранее Неижпапа заявил, что на случай провокаций РФ на учениях "отработаны соответствующие процедуры".
- Азербайджан массированно применял эти дроны в победной для него войне-2020 в Нагорном Карабахе.
- В прошлом году на учениях ВСУ применили дроны Bayraktar и комплексы Javelin – также при штурме города.
- КБ "Луч" разрабатывает свой ударный дрон Сокол-300.
- В конце февраля 2021-го на Антонове заявили, что берутся за создание "тяжелого ударного дрона стратегического назначения".
- Стратегические дроны НАТО наблюдают за ситуацией в Крыму и на Донбассе: треки полетов.
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