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Эскадрилья Bayraktar вскоре будет патрулировать Черное и Азовское моря – контр-адмирал ВМС

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 11:32
Эскадрилья Bayraktar вскоре будет патрулировать Черное и Азовское моря – контр-адмирал ВМС - Фото
Алексей Неижпапа (Фото: Facebook, Alexey Neizhpapa)

Вскоре ситуацию над Черным и Азовским морями будет мониторить эскадрилья разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2 Вооруженных Сил Украины. Об этом Радио Свобода сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

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"Именно так и будет. Не только в Черном море, но и в Азовском для более эффективного освещения надводной обстановки", – уточнил он.

По словам контр-адмирала, экипажи прошли подготовку в Турции и сейчас ВМСУ тренируются использовать "байрактары" над морем.

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На учениях НАТО и союзников Sea Breeze 2021 моряки и военнослужащие Воздушных сил отрабатывают порядок применения беспилотников на море. Ранее Неижпапа заявил, что на случай провокаций РФ на учениях "отработаны соответствующие процедуры".

СПРАВКА. Технические характеристики БПЛА: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно здесь.
Евгений Пилипенко
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Bayraktar ВСУ БПЛА беспилотник черное море азовское море вмсу Sea Breeze Алексей Неижпапа
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