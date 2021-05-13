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Антонов создает ударный беспилотник Горлиця-2 – его называют "украинским Bayraktar"

13.05.2021, 08:20
Антонов создает ударный беспилотник Горлиця-2 – его называют
Горлиця-2 (иллюстрация — ГП Антонов)

Конструкторы госпредприятия Антонов "в инициативном порядке" разрабатывают ударный/разведывательный дрон Горлиця-2. Его функционал, по словам авторов, будет в какой-то мере аналогичен турецкому Bayraktar TB2. О разработке рассказал АрмияInform начальник программ беспилотных авиакомплексов ГП Николай Воробьев.

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Еще в 2016-м Антонов показывал макет дрона Горлиця-1, а в 2017 году запустил его в первый демо-полет. В отличие от "Байрактара", Горлиця-2 имеет втрое меньшее время барражирования в воздухе (восемь часов вместо суток у турецкого дрона).

Воробьев сообщил, что ГП планирует производить основную платформу – фюзеляж, крылья, оперение, шасси, устанавливать туда двигатель АИ-450 от ГП Ивченко-Прогресс. В кооперации с другими предприятиями "оборонки" такая база будет оснащаться радиоэлектронным оборудованием.

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Сейчас идет разработка эскизного проекта, после чего его с тактико-техническими характеристиками покажут потенциальным заказчикам и инвесторам. Если тех заинтересует, проект переведут на этап подготовки рабочих чертежей и изготовления прототипов.

По данным разработчика, дрон весом до 300 кг будет способен нести до 65 кг полезной нагрузки и иметь 150 км тактического радиуса действия на высоте 1800-2400 м. Крейсерская скорость полета – 150-180 км/ч.

Для сравнения: максимальная взлетная масса Bayraktar TB2 – 650 кг, он может нести до 150 кг полезной нагрузки (включая 55 кг базовой аппаратуры разведки). Его потолок – 8200 м, а крейсерская скорость – 130 км/ч.

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Евгений Пилипенко
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Bayraktar антонов технологии БПЛА ОПК ударный дрон беспилотник впк Горлиця-2
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