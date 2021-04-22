В КБ Луч рассказали, чем украинский ударный дрон Сокол-3 будет лучше турецких Bayraktar
Глава конструкторского бюро Луч Олег Коростелев считает, что будущее преимущество украинского беспилотника Сокол над турецкими Bayraktar будет в том, что разрабатываемый отечественный БПЛА "независим от метеоусловий". Об этом он сказал в программе Security Talks.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По словам конструктора, все беспилотники могут эффективно работать только при условии чистого неба. Он отметил, что в Турции, где разрабатывают Bayraktar, в течение года большинство дней солнечные.
"У нас наоборот. У нас 60 светлых дней, а остальные дни или низкая облачность, или у нас часто туман, особенно в зоне боевых действий. Особенно осенний, зимний, весенний период – это очень сложные метеоусловия", – сказал Коростелев.
Глава КБ Луч говорит, что в Сокол-300 закладывают возможность наблюдать за поверхностью земли с помощью "специальных радиосредств обнаружения, которые будут сканировать поверхность".
Он добавил, что в возможности украинского БПЛА закладывают поражение целей с высоты менее 3000 м, при которой дальность полета ракеты будет составлять до 10 км.
Коростелев прогнозирует, что на завершение разработки Сокол-300 КБ нужно еще около года.
- 6 ноября 2020-го конструкторское бюро Луч представило макет разведывательно-ударного беспилотника Сокол-300. Он сможет нести четыре крылатые ракеты.
- В январе 2021 года командование ВМС заявило, что в этом году боевой флот получит улучшенные ударные дроны Bayraktar TB2.
- 9 апреля Bayraktar TB2 впервые осуществил полет над Донбассом.
Читайте также: Bayraktar, Нептун, БТР-4. В 2021-ом ВСУ получат 30 000 единиц вооружений – Минобороны
Комментарии