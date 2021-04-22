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В КБ Луч рассказали, чем украинский ударный дрон Сокол-3 будет лучше турецких Bayraktar

22.04.2021, 11:28
В КБ Луч рассказали, чем украинский ударный дрон Сокол-3 будет лучше турецких Bayraktar - Фото
Беспилотник Сокол-300 (Фото: АрмияInform)

Глава конструкторского бюро Луч Олег Коростелев считает, что будущее преимущество украинского беспилотника Сокол над турецкими Bayraktar будет в том, что разрабатываемый отечественный БПЛА "независим от метеоусловий". Об этом он сказал в программе Security Talks. 

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По словам конструктора, все беспилотники могут эффективно работать только при условии чистого неба. Он отметил, что в Турции, где разрабатывают Bayraktar, в течение года большинство дней солнечные.

"У нас наоборот. У нас 60 светлых дней, а остальные дни или низкая облачность, или у нас часто туман, особенно в зоне боевых действий. Особенно осенний, зимний, весенний период – это очень сложные метеоусловия", – сказал Коростелев. 

Глава КБ Луч говорит, что в Сокол-300 закладывают возможность наблюдать за поверхностью земли с помощью "специальных радиосредств обнаружения, которые будут сканировать поверхность".

Он добавил, что в возможности украинского БПЛА закладывают поражение целей с высоты менее 3000 м, при которой дальность полета ракеты будет составлять до 10 км.

Коростелев прогнозирует, что на завершение разработки Сокол-300 КБ нужно еще около года.

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Станислав Стороженко
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Bayraktar БПЛА вооружение впк кб луч Олег Коростелев Сокол-300
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