Дипломат Госдепа о Донбассе: Обязанность закончить войну – обязанность России, не Украины

В ситуации на востоке Украины непосредственным агрессором является именно Россия, поэтому закончить эту войну на Донбассе – обязанность РФ. Об этом в интервью Радио Свобода заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

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"Обязанность закончить войну – обязанность России, не Украины. Потому что эта война в Украине, но не война Украины. И это действительно, 100%, война России", – подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что США постоянно работают над вопросом поддержки Украины в ее защите от российской агресии.

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Дарья Мостовая

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