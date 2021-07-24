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Дипломат Госдепа о Донбассе: Обязанность закончить войну – обязанность России, не Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 21:35
Дипломат Госдепа о Донбассе: Обязанность закончить войну – обязанность России, не Украины - Фото
Джордж Кент (Фото: пресс-служба СБУ)

В ситуации на востоке Украины непосредственным агрессором является именно Россия, поэтому закончить эту войну на Донбассе – обязанность РФ. Об этом в интервью Радио Свобода заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

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"Обязанность закончить войну – обязанность России, не Украины. Потому что эта война в Украине, но не война Украины. И это действительно, 100%, война России", – подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что США постоянно работают над вопросом поддержки Украины в ее защите от российской агресии.

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Дарья Мостовая
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