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Топ-дипломат Госдепа: Украина – это картина "Запорожцы", Россия – "Бурлаки на Волге"

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 14:33
Топ-дипломат Госдепа: Украина – это картина
Джордж Кент (скриншот из видеозаписи)

Символически Украина – это картина художника Ильи Репина "Запорожцы" (известна как "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"), а Россия – "Бурлаки на Волге". Такие соображения Новостям Донбасса изложил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент во время визита на восток.

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Речь в интервью зашла о "статье Путина" с пропагандой об Украине.

Дипломат ответил, что на угрозы украинцы умеют отвечать. "Я думаю, то что запорожцы еще 300 лет тому назад дали турецкому султану хороший ответ", – провел он параллели с нынешней агрессией России против Украины.

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"Россия – это "Бурлаки на Волге", а Украина – "Письмо запорожцев турецкому султану", – сказал Кент.

Нажмите выше, чтобы увеличить картину (© Государственный Русский музей)

Нажмите выше, чтобы увеличить картину (© Государственный Русский музей)

На Донбасс Кент, по его словам, приехал, чтобы "понять, какая ситуация сейчас" и "объяснить, почему Америка хочет, чтобы Украина была успешной".

"Чтобы сделать это, надо приехать сюда, в Славянск и Краматорск, говорить с людьми, а не просто сидеть в Киеве. Обычно я нахожусь в Вашингтоне, даже не в Киеве", – добавил он.

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Евгений Пилипенко
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Госдепартамент США геополитика поддержка союзники посол сша Джордж Кент
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