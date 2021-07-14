"Спорить со статьей сложно". Путин готов поговорить с Зеленским о кремлевской пропаганде

Российский лидер Владимир Путин, который выложил на сайте Кремля пропагандистскую статью об Украине на украинском языке, не против "подискутировать" о ее содержании с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью, также выложенном на сайте Кремля.

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По его словам, "если есть желание подискутировать, думаю, что им (власти Украины, – ред.) нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, проанализировать, поднять документы". Путин надеется, что "они так и сделают, найдут, о чем здесь поговорить".

Президент РФ далее заявил, что "спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная".

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12 июля Кремль выложил большую статью с авторством Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ", что такой страны как Украина якобы на самом деле нет, – и c другими тезисами, оправдывающими неоимперскую агрессию России. Вчера Зеленский сказал, что просмотрел статью Путина вскользь, так как был занят на переговорах в Берлине.

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Евгений Пилипенко

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