"Спорить со статьей сложно". Путин готов поговорить с Зеленским о кремлевской пропаганде
Российский лидер Владимир Путин, который выложил на сайте Кремля пропагандистскую статью об Украине на украинском языке, не против "подискутировать" о ее содержании с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью, также выложенном на сайте Кремля.
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По его словам, "если есть желание подискутировать, думаю, что им (власти Украины, – ред.) нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, проанализировать, поднять документы". Путин надеется, что "они так и сделают, найдут, о чем здесь поговорить".
Президент РФ далее заявил, что "спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная".
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12 июля Кремль выложил большую статью с авторством Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ", что такой страны как Украина якобы на самом деле нет, – и c другими тезисами, оправдывающими неоимперскую агрессию России. Вчера Зеленский сказал, что просмотрел статью Путина вскользь, так как был занят на переговорах в Берлине.
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Зеленский сыронизировал в ответ на вопрос об украиноязычной статье Путина: сказал, "если уж президент РФ начал писать по-украински, то мы все правильно делаем".
Министр культуры Ткаченко также отреагировал на статью: "Цари переписали историю, присвоив название Русь Москве".
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В июне Путин написал другую статью и предложил Западу сделку: ему ответили резкой статьей.
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