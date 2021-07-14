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В Украине создадут спеподразделения по расследованию преступлений на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 11:50
В Украине создадут спеподразделения по расследованию преступлений на Донбассе - Фото
Клименко, Венедиктова и Баканов (источник - gp.gov.ua)

Нацполиция, Служба безопасности Украины и Генпрокуратура договорились о создании специальных подразделений: в них будут заниматься расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

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Новые подразделения будут организованы на базе СБУ и Нацполиции до конца лета этого года, в частности они войдут в состав региональных органов этих ведомств в Донецкой и Луганской областей. Для прокуроров и следователей, которые войдут в эти структуры, проведут обучающие тренинги.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, такая специализация позволит сделать расследование более эффективным и качественным. Сейчас только четверть уголовных дел по Донбассу направлены в суд и только 20 из них касаются нарушения законов и обычаев войны, отметила она.

При этом, на текущий момент в Украине расследуется 19 000 преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ и совершенных в условиях вооруженного конфликта. Всего с 2014 года их было зарегистрировано более 30 000, из которых в суд попало только 6500 дел.

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Дарья Мостовая
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