В Украине создадут спеподразделения по расследованию преступлений на Донбассе
Нацполиция, Служба безопасности Украины и Генпрокуратура договорились о создании специальных подразделений: в них будут заниматься расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
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Новые подразделения будут организованы на базе СБУ и Нацполиции до конца лета этого года, в частности они войдут в состав региональных органов этих ведомств в Донецкой и Луганской областей. Для прокуроров и следователей, которые войдут в эти структуры, проведут обучающие тренинги.
По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, такая специализация позволит сделать расследование более эффективным и качественным. Сейчас только четверть уголовных дел по Донбассу направлены в суд и только 20 из них касаются нарушения законов и обычаев войны, отметила она.
При этом, на текущий момент в Украине расследуется 19 000 преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ и совершенных в условиях вооруженного конфликта. Всего с 2014 года их было зарегистрировано более 30 000, из которых в суд попало только 6500 дел.
- 9 июля в ООН заметили российский концлагерь в Донецке – требуют "прекратить нарушения".
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