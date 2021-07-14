На Донбассе погиб военнослужащий, семеро ранены

На линии фронта на Донбассе погиб украинский военнослужащий: он получил несовместимое с жизнью ранение. Еще семеро военных ранены и доставлены в госпиталь, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил в утренней сводке.

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По данным штаба ООС, 13 июля российские гибридные войска на востоке Украины 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Также под обстрел попал поселок Тарамчук. Боевики неоднократно использовали тяжелое вооружение – крупнокалиберные минометы, гранатометы и пулеметы.

В результате обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб, пятеро – ранены. Еще один военный получил боевое травмирование. Всех раненых доставили в медицинское учреждение, один из них – в тяжелом состоянии.

С начала текущих суток, 14 июля, оккупанты обстреляли из пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ около Луганского, в результате чего ранен еще один военнослужащий ВСУ. Его отправили в госпиталь, состояние оценивают как удовлетворительное.

8 июля на Донбассе погиб 24-летний сержант Евгений Курасов. Это была четвертая безвозвратная боевая потеря с начала июля 2021 года.

В ОБСЕ заявили о трехкратном увеличении количества обстрелов на Донбассе.

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Оксана Житнюк

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