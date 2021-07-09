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На Донбассе – трехкратное увеличение количества обстрелов. В ОБСЕ обеспокоены

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 15:05
На Донбассе – трехкратное увеличение количества обстрелов. В ОБСЕ обеспокоены - Фото
Яшар Халит Чевик (Фото - пресс-служба ОБСЕ)

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик обратился к Постоянному совету ОБСЕ в связи с трехкратным нарушением режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

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"Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, а вызовы только обостряются. СММ зафиксировала трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня", – говорит Чевик. 

Он отмечает, что расширилась география боевых действий вдоль линии соприкосновения, а случаев более широкого применения смертельного и разрушительного оружия стало заметно больше. Помимо этого, в ОБСЕ также подчеркивают, что в результате обстрелов стали чаще страдать объекты гражданской инфраструктуры. 

С 21 марта по 6 июня 2021 года СММ зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения - 75% из них погибли от взрыва мин.

Читайте также: Обострение на Донбассе. Украина поднимет вопрос на заседании ТКГ и в Нормандском формате

Станислав Стороженко
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