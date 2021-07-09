На Донбассе – трехкратное увеличение количества обстрелов. В ОБСЕ обеспокоены

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик обратился к Постоянному совету ОБСЕ в связи с трехкратным нарушением режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

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"Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, а вызовы только обостряются. СММ зафиксировала трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня", – говорит Чевик.

Он отмечает, что расширилась география боевых действий вдоль линии соприкосновения, а случаев более широкого применения смертельного и разрушительного оружия стало заметно больше. Помимо этого, в ОБСЕ также подчеркивают, что в результате обстрелов стали чаще страдать объекты гражданской инфраструктуры.

С 21 марта по 6 июня 2021 года СММ зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения - 75% из них погибли от взрыва мин.

7 июля украинская сторона в СЦКК сообщила, что боевики на Донбассе размещают вооружение и военную технику за пределами выделенных мест хранения, а также в зоне безопасности, что свидетельствует о подготовке к возможным боевым действиям.

Сегодня на линии фронта погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины: это четвертая безвозвратная боевая потеря с начала июля 2021 года.

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Станислав Стороженко

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