Боевики на Донбассе готовятся к возможным боевым действиям – СЦКК

Боевики на Донбассе размещают вооружение и военную технику за пределами выделенных мест хранения, а также в зоне безопасности, что свидетельствует о подготовке к возможным боевым действиям. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК, передает пресс-служба штаба ООС.

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Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 11 танков и 26 боевых бронированных машин на полигоне недалеко от населенного пункта Шимшиновка Луганской области. Также зафиксированы 30 танков, девять самоходных гаубиц, 18 буксируемых гаубиц и 101 боевая бронированная машина на полигоне недалеко от населенного пункта Мирное. Еще 30 танков обнаружены на полигоне вблизи населенного пункта Круглик.

В Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала восемь танков Т-64, размещенных с нарушениями установленных линий отвода в районе населенного пункта Бойковское.

Кроме того, кремлевские наемники разместили вооружение и военную технику в зоне безопасности, а именно: на территории населенного пункта Раздольное (23 БМП), недалеко от населенного пункта Кальмиусское (шесть боевых бронированных машин и одна 122 мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика").

"Указанное свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск РФ и их наемников к возможным боевым действиям", – считают в штабе ООС.

Вчера, ГУР Минобороны сообщило, что Россия отправила на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей офицеров 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Вадим Ребрина

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