Обострение на Донбассе. Украина поднимет вопрос на заседании ТКГ и в Нормандском формате
Украина в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и Нормандского формата поднимет вопрос об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня со стороны российских гибридных вооруженных формирований. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.
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На Донбассе участились случаи грубых нарушений боевиками режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
"Самое опасное в этом то, что российские войска обстреливают населенные пункты, в частности, Авдеевку", – отметили в украинской делегации ТКГ.
За последние два дня в результате обстрелов гибридной армии РФ погибли два украинских военнослужащий, трое получили ранения.
"Украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", – говорится в сообщении.
Вопрос грубых нарушений оккупационными войсками режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.
- 26 июня возле Песок в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.
- 1 и 2 июля боевики минами и снарядами обстреливали жилые районы Авдеевки.
- 4 июля в результате обстрела российско-оккупационных войск под Березовым погиб украинский военный – медик 93-й ОМБр Холодный Яр капитан Юрий Письменный.
- 5 июля на Донбассе в результате обстрела со боевиков погиб украинский военный, трое были ранены.
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