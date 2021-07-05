UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обострение на Донбассе. Украина поднимет вопрос на заседании ТКГ и в Нормандском формате

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 21:34
Обострение на Донбассе. Украина поднимет вопрос на заседании ТКГ и в Нормандском формате - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Украина в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и Нормандского формата поднимет вопрос об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня со стороны российских гибридных вооруженных формирований. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Донбассе участились случаи грубых нарушений боевиками режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"Самое опасное в этом то, что российские войска обстреливают населенные пункты, в частности, Авдеевку", – отметили в украинской делегации ТКГ.

За последние два дня в результате обстрелов гибридной армии РФ погибли два украинских военнослужащий, трое получили ранения.

"Украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

Вопрос грубых нарушений оккупационными войсками режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.

  • 26 июня возле Песок в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.
  • 1 и 2 июля боевики минами и снарядами обстреливали жилые районы Авдеевки.
  • 4 июля в результате обстрела российско-оккупационных войск под Березовым погиб украинский военный – медик 93-й ОМБр Холодный Яр капитан Юрий Письменный.
  • 5 июля на Донбассе в результате обстрела со боевиков погиб украинский военный, трое были ранены.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс ткг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 