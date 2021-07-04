На Донбассе погиб военный: у Березового получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью

Сегодня, 4 июля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в результате обстрела со стороны российских гибридных военных формирований погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.

Вблизи Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирне российские наемники обстреляли позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Военнослужащий ООС получил ранения несовместимые с жизнью.

Как сообщили в Facebook оперативно-тактической группировки "Схід", военный получил проникающие осколочные ранения. Его срочно доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи, но спасти жизнь раненого не удалось.

26 июня возле Песок в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.

Читайте также: На оккупированном Донбассе российские военные обустраивают новые полигоны – разведка

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.