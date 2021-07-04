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На Донбассе погиб военный: у Березового получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2021, 18:46
На Донбассе погиб военный: у Березового получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 4 июля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в результате обстрела со стороны российских гибридных военных формирований погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС в вечерней сводке.

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С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.

Вблизи Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирне российские наемники обстреляли позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Военнослужащий ООС получил ранения несовместимые с жизнью.

Как сообщили в Facebook оперативно-тактической группировки "Схід", военный получил проникающие осколочные ранения. Его срочно доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи, но спасти жизнь раненого не удалось.

  • 26 июня возле Песок в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.

Читайте также: На оккупированном Донбассе российские военные обустраивают новые полигоны – разведка

Наталия Медведева
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Донбасс потери
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