Война на Донбассе. Боевики обстреляли украинские позиции: погиб военный
Сегодня утром боевики гибридной армии РФ открыли огонь из минометов по украинским позициям на Донбассе. Погиб один защитник Украины, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
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Как сообщается, оккупанты вели огонь у Песок из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В результате обстрела украинский военный получил смертельное осколочное ранение. Бойцы ООС открывали ответный огонь. О действиях оккупантов сообщили мониторинговой миссии ОБСЕ.
По состоянию на 07:00 утра боевики гибридной армии РФ дважды нарушали режим прекращения огня с начала суток 26 июня. Вчера, 25 июня, оккупанты открывали огонь 12 раз, потерь не было.
- 24 июня 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что если о судьбе оккупированных территорий Донбасса не удастся договориться с Россией, США и Европой, то "о стене будет голосовать народ Украины".
- 25 июня спикер Рады Дмитрий Разумков сказал, что вынести на референдум вопрос о "стене с Донбассом" будет невозможно, если речь будет идти о нарушении территориальной целостности Украины.
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