Война на Донбассе. Боевики обстреляли украинские позиции: погиб военный

Сегодня утром боевики гибридной армии РФ открыли огонь из минометов по украинским позициям на Донбассе. Погиб один защитник Украины, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

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Как сообщается, оккупанты вели огонь у Песок из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела украинский военный получил смертельное осколочное ранение. Бойцы ООС открывали ответный огонь. О действиях оккупантов сообщили мониторинговой миссии ОБСЕ.

По состоянию на 07:00 утра боевики гибридной армии РФ дважды нарушали режим прекращения огня с начала суток 26 июня. Вчера, 25 июня, оккупанты открывали огонь 12 раз, потерь не было.

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Марк Сировой

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