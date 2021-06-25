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Разумков о возможной "стене с Донбассом": Вынести на референдум такой вопрос нельзя

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 11:55
Разумков о возможной
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о возможной "стене с Донбассом". Вынести на референдум такой вопрос будет невозможно, если речь будет идти о нарушении территориальной целостности Украины, заявил он на пресс-конференции.

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Он отметил, что речь скорее шла об отмежевании, поскольку по закону вынести вопрос о территориальной целостности на референдум нельзя.

"Это неработающая история про отделение, я уверен, что украинский народ точно такое не поддержит. Там наши граждане, наши люди – мы все точно об этом помним", – подчеркнул спикер.

По словам Разумкова, президент скорее имел в виду на некоторое время "заморозить процесс".

"Но если заморозить этот процесс, то вернуть будет еще сложнее. Я понимаю, что идут года, но мы должны ежедневно работать для того, чтобы вернуть своих людей, вернуть их ментально", – заявил он, отметив, что надо создать такую страну и такие условия, чтобы люди хотели и могли вернуться.

Читайте также: Третий за последние девять лет. В Раду внесли проект о местном референдуме: восемь тезисов

Дарья Мостовая
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