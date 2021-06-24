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Зеленский: Если не договоримся с США, РФ и Европой, то судьбу Донбасса решит референдум

24.06.2021, 23:24
Зеленский: Если не договоримся с США, РФ и Европой, то судьбу Донбасса решит референдум - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео 1+1/Youtube)

Если Украина не сможет заключить действенные договоренности об урегулировании ситуации на Донбассе с США, Россией и Европой, то его судьбу будет решать украинский народ на референдуме. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью 1+1.

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По его словам, минские соглашения "родились еле живыми", но поскольку сейчас это единственный документ и план действий, то его не нужно закрывать. Но при этом следует создавать альтернативные планы.  

"Я считаю, что мои встречи с президентами России и США могут дать другую адженду решения этих вопросов", – сказал Зеленский.

В то же время президент не исключает, что если не удастся договориться США, РФ и Европой, то речь может пойти о стене – полном разрыве отношений с оккупированными территориями. И этот вопрос должен будет решить украинский народ на референдуме.

"И поэтому, когда я говорю, … что нужен закон о референдуме, это одна из причин – да, если у нас не получится каких-либо альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой, и параллельно Нормандский формат (будет он работать или нет) – если все это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс референдум
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