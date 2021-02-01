Крым и Донбасс. Кравчук озвучил, что нужно спросить у людей на референдуме об их судьбе
На возможном всеукраинском референдуме у граждан нужно спрашивать о судьбе временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса в составе Украины. Так считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, о чем он заявил в эфире канала Украина 24.
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Первый президент уточнил, что эта тема воспринимается политическими силами страны по-разному, потому как зачастую пророссийские партии и политики "фактически поддерживают кремлевскую политику, но выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках".
Это дезориентирует людей, говорит Кравчук.
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"Должно быть на референдуме сказано: что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать", – подчеркнул он.
Кравчук также предложил на него ответ: "Народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой и она должна принадлежать Украине".
По словам переговорщика в ТКГ, огромную важность будет иметь формулировка вопроса для референдума.
- 26 января 2021 года Рада приняла закон авторства президента Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме (255 голосов).
- В конце января Кравчук заявил, что переговоры с Россией на минской площадке – "фальшивка", так как в нормальных условиях с ней "не договориться".
- Главред RT приехала в Донецк, призвала "забрать Донбасс домой". МИД РФ отреагировал.
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