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Крым и Донбасс. Кравчук озвучил, что нужно спросить у людей на референдуме об их судьбе

01.02.2021, 06:34
Крым и Донбасс. Кравчук озвучил, что нужно спросить у людей на референдуме об их судьбе - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На возможном всеукраинском референдуме у граждан нужно спрашивать о судьбе временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса в составе Украины. Так считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, о чем он заявил в эфире канала Украина 24.

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Первый президент уточнил, что эта тема воспринимается политическими силами страны по-разному, потому как зачастую пророссийские партии и политики "фактически поддерживают кремлевскую политику, но выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках".

Это дезориентирует людей, говорит Кравчук.

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"Должно быть на референдуме сказано: что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать", – подчеркнул он.

Кравчук также предложил на него ответ: "Народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой и она должна принадлежать Украине".

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается седьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на Донбассе "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

По словам переговорщика в ТКГ, огромную важность будет иметь формулировка вопроса для референдума.

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Евгений Пилипенко
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Леонид Кравчук война Донбасс голосование референдум

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