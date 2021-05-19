Третий за последние девять лет. В Раду внесли проект о местном референдуме: восемь тезисов
В парламенте зарегистрировали законопроект № 5512 о местном референдуме. Если его примут, в Украине впервые за последние девять лет будет урегулирован вопрос проведения местных референдумов на законодательном уровне. Основные положения документа обнародовала в Telegram представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
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Изначально вопрос проведения местных референдумов был закреплен в общем законе 1991 года – в нем прописывались правила и для всеукраинских, и для местных референдумов. Однако этот закон в 2012 году был признан недействительным, а вместо него был принят закон о сугубо всеукраинском референдуме.
Вопрос проведения местных референдумов остался открытым на долгих девять лет. За это время в Раде уже пытались принять законопроекты о нем – в 2015 и 2019 году, но в итоге ни один из проектов не стал действующим нормативным актом.
19 мая текущего года в парламент внесли очередной законопроект о местном референдуме. Его автором стал замглавы Рады и нардеп Слуги народа Руслан Стефанчук.
Восемь основных тезисов проекта:
- Предметом местного референдума могут быть вопросы местного значения. Например, те, что связаны с организацией деятельности территориальной общины: утверждение устава, досрочное прекращение полномочий сельского или городского главы и так далее.
- Предметом местного референдума не могут быть вопросы, которые противоречат Конституции или не касаются полномочий местной власти. Например, вопросы, направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, вопрос местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прочие.
- Инициировать местный референдум могут: более 10% избирателей территориальной общины; сельский/поселковый/ городской совет; сельский/поселковый/городской глава.
- На референдум может выноситься только один вопрос, на который нужно дать один ответ "да" или "нет". Решение считается принятым, если ответ "да" при голосовании выбрали большинство избирателей.
- Участвовать в местном референдуме смогут совершеннолетние граждане Украины, избирательный адрес которых относится к территории этой общины. Военнослужащие-срочники, украинцы, проживающие за рубежом, а также заключенные будут считаться не принадлежащими ни к одной территориальной общине и голосовать не смогут.
- Местный референдум не может назначаться и проводиться при введении в Украине или ее областях военного или чрезвычайного положения.
- В формирования комиссий по референдуму, агитации, созданию избирательного фонда должны участвовать и сторонники, и противники вопроса, который будет вынесен на местный референдум.
- Решение местного референдума обязательно для исполнения. Оно может быть изменено только путем проведения еще одного местного референдума не ранее чем через три года с момента его принятия.
- В октябре 2020 года в Харьковской области пытались провести незаконный референдум – СБУ.
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