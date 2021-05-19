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Третий за последние девять лет. В Раду внесли проект о местном референдуме: восемь тезисов

19.05.2021, 13:20
Третий за последние девять лет. В Раду внесли проект о местном референдуме: восемь тезисов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В парламенте зарегистрировали законопроект № 5512 о местном референдуме. Если его примут, в Украине впервые за последние девять лет будет урегулирован вопрос проведения местных референдумов на законодательном уровне. Основные положения документа обнародовала в Telegram представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

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Изначально вопрос проведения местных референдумов был закреплен в общем законе 1991 года – в нем прописывались правила и для всеукраинских, и для местных референдумов. Однако этот закон в 2012 году был признан недействительным, а вместо него был принят закон о сугубо всеукраинском референдуме.

Вопрос проведения местных референдумов остался открытым на долгих девять лет. За это время в Раде уже пытались принять законопроекты о нем – в 2015 и 2019 году, но в итоге ни один из проектов не стал действующим нормативным актом.

19 мая текущего года в парламент внесли очередной законопроект о местном референдуме. Его автором стал замглавы Рады и нардеп Слуги народа Руслан Стефанчук.

Восемь основных тезисов проекта:

  1. Предметом местного референдума могут быть вопросы местного значения. Например, те, что связаны с организацией деятельности территориальной общины: утверждение устава, досрочное прекращение полномочий сельского или городского главы и так далее.
  2. Предметом местного референдума не могут быть вопросы, которые противоречат Конституции или не касаются полномочий местной власти. Например, вопросы, направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, вопрос местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прочие.
  3. Инициировать местный референдум могут: более 10% избирателей территориальной общины; сельский/поселковый/ городской совет; сельский/поселковый/городской глава.
  4. На референдум может выноситься только один вопрос, на который нужно дать один ответ "да" или "нет". Решение считается принятым, если ответ "да" при голосовании выбрали большинство избирателей.
  5. Участвовать в местном референдуме смогут совершеннолетние граждане Украины, избирательный адрес которых относится к территории этой общины. Военнослужащие-срочники, украинцы, проживающие за рубежом, а также заключенные будут считаться не принадлежащими ни к одной территориальной общине и голосовать не смогут.
  6. Местный референдум не может назначаться и проводиться при введении в Украине или ее областях военного или чрезвычайного положения.
  7. В формирования комиссий по референдуму, агитации, созданию избирательного фонда должны участвовать и сторонники, и противники вопроса, который будет вынесен на местный референдум.
  8. Решение местного референдума обязательно для исполнения. Оно может быть изменено только путем проведения еще одного местного референдума не ранее чем через три года с момента его принятия.

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Дарья Мостовая
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