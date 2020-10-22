В Харьковской области пытались провести незаконный референдум – СБУ

В СБУ сообщили, что оперативники изъяли вещественные доказательства

Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила попытку проведения незаконного референдума в Харьковской области, он должен был состояться накануне местных выборов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным СБУ, поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21 октября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины.

"Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь соседних сел. Из-за проведения "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного", – утверждают в СБУ.

Сегодня в рамках открытого уголовного производства оперативники изъяли вещественные доказательства.

Служба безопасности Украины предупреждает о недопустимости действий, предусмотренных ст. 110 Уголовного кодекса, которые могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства.

17 января на Донбассе трем местным депутатам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Арина Толина

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