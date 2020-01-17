Местных депутатов подозревают в организации псевдореферендума

Псевдореферендум боевиков (фото - oleg_beskaraway)

На Донбассе трем местным депутатам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 депутат Мироновского поселкового совета, понимая незаконный характер своих действий, рассмотрела и положительно проголосовала по вопросу проведения псевдореферендума боевиков террористической организации ДНР.

По данным прокуратуры, в мае 2014 двое жителей Константиновского и Лиманского районов, а ныне депутаты Лиманского горсовета и Константиновской райсовета, будучи главами так называемых участковых комиссий, выдавали бюллетени для голосования и списки избирателей, а также организовали составления и подписания протоколов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.