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Местных депутатов подозревают в организации псевдореферендума

Местных депутатов подозревают в организации псевдореферендума - Фото
Псевдореферендум боевиков (фото - oleg_beskaraway)
17.01.2020, 13:33

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

На Донбассе трем местным депутатам сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 депутат Мироновского поселкового совета, понимая незаконный характер своих действий, рассмотрела и положительно проголосовала по вопросу проведения псевдореферендума боевиков террористической организации ДНР.

По данным прокуратуры, в мае 2014 двое жителей Константиновского и Лиманского районов, а ныне депутаты Лиманского горсовета и Константиновской райсовета, будучи главами так называемых участковых комиссий, выдавали бюллетени для голосования и списки избирателей, а также организовали составления и подписания протоколов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

  • 2 октября сообщалось,что в Луганской области будут судить одного из организаторов так называемого референдума боевиков, который состоялся в Донбассе в мае 2014 года.
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депутаты прокуратура псевдореферендум
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