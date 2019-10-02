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В Донбассе будут судить организатора псевдореферендума

В Донбассе будут судить организатора псевдореферендума - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
02.10.2019, 13:38

Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

В Луганской области будут судить одного из организаторов так называемого референдума боевиков, который состоялся в Донбассе в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве против жителя села Плотина Станично-Луганского района, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса.

Установлено, что гражданин Украины предоставил добровольное согласие на участие в организации и проведении в мае 2014 так называемого референдума террористов.

Во время проведения псевдореферендума мужчина был членом "участковой избирательной комиссии", посещал граждан, не имевших возможности проголосовать на "избирательном участке", выдавал им бюллетени.

"Поскольку во время расследования мужчина полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления и раскаялся, активно способствовал раскрытию по изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности", - уточнили в пресс-службе.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

  • 12 сентября один из переданных боевиками ЛНР заключенный гражданин Украины после перемещения был отпущен на свободу. 
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боевики суд псевдорефендум
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