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Переданный боевиками заключенный вышел на свободу: фото

Переданный боевиками заключенный вышел на свободу: фото - Фото
Освобожденный из заключения боевиков (Фото: Facebook Людмила Денисова)
12.09.2019, 22:40

Причина освобождения - истечение срока из-за "закона Савченко"

Один из переданных ранее сегодня боевиками ЛНР заключенный гражданин Украины после перемещения был отпущен на свободу. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, которая забирала украинцев в Счастье Луганской области в четверг.

Она рассказала, что мужчина является одним из 54 человек, которых сегодня переместили из тюрем ОРЛО. "Он был освобожден из-под стражи в связи с истечением срока отбывания наказания, в соответствии с так называемым законом Савченко после прохождения всех необходимых процедур", - уточнила Денисова.

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И пояснила: решение об освобождении украинский суд принял еще 2,5 года назад, однако оккупанты продолжали удерживать мужчину за решеткой.

  • Сегодня на мосту возле Счастья боевики передали украинским властям осужденных граждан, которые находились в заключении еще до оккупации части Донбасса.
  • Всего боевики передали 54 человека, самому младшему из них 26 лет, старшему - 61. Это жители Луганской, Донецкой, Харьковской, Кировоградской, Запорожской областей и Киева.

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боевики ЛНР заключенные Людмила Денисова освобождение
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