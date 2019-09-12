Переданный боевиками заключенный вышел на свободу: фото

Освобожденный из заключения боевиков (Фото: Facebook Людмила Денисова)

Один из переданных ранее сегодня боевиками ЛНР заключенный гражданин Украины после перемещения был отпущен на свободу. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, которая забирала украинцев в Счастье Луганской области в четверг.

Она рассказала, что мужчина является одним из 54 человек, которых сегодня переместили из тюрем ОРЛО. "Он был освобожден из-под стражи в связи с истечением срока отбывания наказания, в соответствии с так называемым законом Савченко после прохождения всех необходимых процедур", - уточнила Денисова.

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И пояснила: решение об освобождении украинский суд принял еще 2,5 года назад, однако оккупанты продолжали удерживать мужчину за решеткой.

Сегодня на мосту возле Счастья боевики передали украинским властям осужденных граждан, которые находились в заключении еще до оккупации части Донбасса.

Всего боевики передали 54 человека, самому младшему из них 26 лет, старшему - 61. Это жители Луганской, Донецкой, Харьковской, Кировоградской, Запорожской областей и Киева.

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