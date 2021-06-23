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Из переговоров по Донбассу вышли два представителя ОБСЕ

23.06.2021, 23:20
Из переговоров по Донбассу вышли два представителя ОБСЕ - Фото
Пьер Морель и Тони Фриш (Фото: EPA)

Координатор политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, посол ОБСЕ Пьер Морель и координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш выходят из переговорного процесса. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

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По его мнению, сегодняшнее заседание ТКГ может стать переломным, поскольку группу покинули два "минских долгожителя" – Морель и Фриш, которые участвовали  в переговорном процессе с 2015 года.

Французский дипломат Пьер Морель в мае 2015 года был назначен руководителем политической подгруппы ТКГ. В сентябре 2015-го появилась информация о так называемом "плане Мореля", который предусматривает принятие Верховной Радой специального закона о местных выборах на оккупированных территориях, которые де-факто состоятся вне контроля украинской стороны.

Швейцарский дипломат Тони Фриш 2015 года координировал деятельность подгруппы по гуманитарным вопросам. В апреле 2019 года он ездил в окуупированные районы Донбасса встречаться с украинскими заложниками. По словам Ирины Геращенко, которая работала тогда в ТКГ, Фриш не посетил всех украинских пленных на Донбассе и не передал им письма от родственников, а вместо этого участвовал в сьемках сепаратистских пророссийских сайтов.

  • Сегодня, 23 июня, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил по итогам заседания, что Россия заблокировала доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Донбасса, что является признаком сознательного нарушения Россией договора о нераспространении ядерного оружия.
Наталия Медведева
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тони фриш ткг пьер морель Сергей Гармаш Донбасс
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