Россия не пускает инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на Донбассе – Кравчук

Россия заблокировала доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Донбасса, что является признаком сознательного нарушения Россией договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кравчук обратил внимание спецпредставителя главы ОБСЕ на то, что единственной причиной непредоставления Украине расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ в 2020 году стала невозможность проведения инспекции на временно оккупированных территориях.

"Очевидно, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую – как поставщик ядерных услуг технологий в третьи страны", – говорится в заявлении украинской делегации.

Также сообщается, что российская сторона заблокировала запланированное рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020 года.

Украинская делегации вновь призвала российскую сторону:

- разблокировать работу КПВВ со своей стороны;

- вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;

- согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;

- создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

Читайте также: Данилов о минских соглашениях: Денонсировать не будем, но выполнить их невозможно

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.