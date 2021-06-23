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Россия не пускает инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на Донбассе – Кравчук

23.06.2021, 18:47
Россия не пускает инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на Донбассе – Кравчук - Фото
Леонид Кравчук (скриншот из видеозаписи)

Россия заблокировала доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Донбасса, что является признаком сознательного нарушения Россией договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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Кравчук обратил внимание спецпредставителя главы ОБСЕ на то, что единственной причиной непредоставления Украине расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ в 2020 году стала невозможность проведения инспекции на временно оккупированных территориях.

"Очевидно, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую – как поставщик ядерных услуг технологий в третьи страны", – говорится в заявлении украинской делегации.

Также сообщается, что российская сторона заблокировала запланированное рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020 года.

Украинская делегации вновь призвала российскую сторону:

- разблокировать работу КПВВ со своей стороны;

- вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня;

- согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;

- создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

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Вадим Ребрина
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Леонид Кравчук ядерное оружие МАГАТЭ ткс
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