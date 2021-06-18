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Данилов о минских соглашениях: Денонсировать не будем, но выполнить их невозможно

18.06.2021, 07:15
Данилов о минских соглашениях: Денонсировать не будем, но выполнить их невозможно - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба президента)

Украина не будет денонсировать (объявлять недействительными – ред.) минские договоренности, но выполнить их в том виде, в котором они существуют, невозможно. Поскольку проводить выборы на оккупированной территории нельзя. Об этом заявил в эфире Право на владу секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы их не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать – других у нас нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, в котором они есть, мы не можем. При наличии российских танков, БТР, российских генералов и офицеров проводить выборы на украинской земле – это нонсенс", – подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что об этом надо говорить публично и открыто. "Мы за то, чтобы прекратилась эта война, мы за то, чтобы не убивали наших парней и девушек, мы за то, чтобы садиться и договариваться", – заявил Данилов.

При этом, он отметил, что говорить о невозможности выполнить эти договоренности на переговорных площадках он не будет, так как не дипломат – для этого есть президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но если его пригласят, то "он скажет ровно то же, что и в студии".

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Дарья Мостовая
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