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Резников увидел в словах Путина заявление о "по сути выходе из минских соглашений"

24.04.2021, 08:04
Резников увидел в словах Путина заявление о
Алексей Резников (скриншот видео Shuster Online, YouTube)

Министр реинтеграции Алексей Резников считает, что президент России Владимир Путин заявил о "по сути выходе из минских соглашений со стороны РФ". Об этом он заявил в программе Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

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В студии обсуждали речь Путина, в которой он обращался к президенту Владимиру Зеленскому и назвал подконтрольных РФ боевиков на Донбассе аббревиатурами террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а не ОРДЛО.

"Только что из уст президента РФ мы услышали официальное признание двух квазиобразований, оккупационных режимов с соответствующим аббревиатурами "ЛНР", "ДНР". Это по сути выход из минских соглашений, потому что в них нет такого понятия, есть ОРДЛО Украины", – сказал он.

По словам Резникова, ранее все представители РФ в переговорах всегда говорили, что неподконтрольные Киеву части Донбасса – это Украина.

"Только что Путин, назвав эти две группировки, признал их. Это значит, что мы только что услышали заявление о выходе из минских соглашений со стороны РФ", – сказал он.

По мнению Резникова, это заявление важно проанализировать и в нормандском формате, и в ОБСЕ.  

Читайте также: Переговоров ТКГ в Минске больше не будет, необходимо искать другую страну – Резников

Марк Сировой
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Алексей Резников Донбасс владимир путин ордло минские соглашения ткг
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