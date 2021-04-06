Переговоров ТКГ в Минске больше не будет, необходимо искать другую страну – Резников
06.04.2021, 10:10
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)
Украина больше не будет участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске из-за того, что Беларусь находится под влиянием России. Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников в эфире ICTV.
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"Беларусь пока что находится под влиянием России – у нас нет доверия к этой территории. Сегодня вы видите, что там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера. Мы это принимаем к вниманию", – сказал Резников.
По его словам, после снятия карантинных ограничений придется искать новую страну и новый город для переговоров участников ТКГ в реальном времени.
- 6 октября 2020-го президент Владимир Зеленский заявил, что в подписании минских соглашений была необходимость, когда началась война, но сейчас он недоволен минским форматом.
- 10 октября Резников говорил, что не стоит "ждать чуда" от переговоров в минском формате.
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