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Переговоров ТКГ в Минске больше не будет, необходимо искать другую страну – Резников

06.04.2021, 10:10
Переговоров ТКГ в Минске больше не будет, необходимо искать другую страну – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Украина больше не будет участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске из-за того, что Беларусь находится под влиянием России. Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников в эфире ICTV. 

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"Беларусь пока что находится под влиянием России – у нас нет доверия к этой территории. Сегодня вы видите, что там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера. Мы это принимаем к вниманию", – сказал Резников.

По его словам, после снятия карантинных ограничений придется искать новую страну и новый город для переговоров участников ТКГ в реальном времени.

Станислав Стороженко
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Алексей Резников переговоры беларусь минск ткг
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