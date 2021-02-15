UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников: Минские соглашения нужно сохранить, но модернизировать

15.02.2021, 23:51
Резников: Минские соглашения нужно сохранить, но модернизировать - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео программы Свобода слова Савика Шустера)

Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе надо сохранить, несмотря на то, что их блокирует Россия, но их необходимо модернизировать. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?", передает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Резникова, минские договоренности остаются единственной базой для прекращения войны на Донбассе. И хотя эти соглашения имеют только политико-дипломатический характер и не являются международными договорами или законами, это не значит, что Украина должна от них отказаться.

При этом министр подчеркнул, что Россия делает все, чтобы заблокировать переговоры в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, которые ведутся на основе минских договоренностей.

Как отметил Резников, Россия настаивает в первую очередь на политическом урегулировании, а Украина постоянно напоминает, что сначала необходимо решение вопросов безопасности.

Поэтому, по словам министра, необходима модернизация минских договоренностей. В частности, пункта 9 третьей из них – так называемого "Комплекса мер", который утверждает, что передача Россией Украине контроля за госграницей может произойти только после местных выборов на оккупированных территориях и дальнейшего "политического урегулирования". Украина настаивает, что без ее контроля за границей выборы невозможны. Поэтому, по словам Резникова, этот пункт в нынешней редакции неосуществим.

  • 12 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие, потому что от этого зависит успех переговоров.

Читайте также: Кравчук: С Россией невозможно договориться по Донбассу, надо смотреть правде в глаза

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников Донбасс минские договоренности
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 