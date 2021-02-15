Резников: Минские соглашения нужно сохранить, но модернизировать

Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе надо сохранить, несмотря на то, что их блокирует Россия, но их необходимо модернизировать. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?", передает Радио Свобода.

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По словам Резникова, минские договоренности остаются единственной базой для прекращения войны на Донбассе. И хотя эти соглашения имеют только политико-дипломатический характер и не являются международными договорами или законами, это не значит, что Украина должна от них отказаться.

При этом министр подчеркнул, что Россия делает все, чтобы заблокировать переговоры в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, которые ведутся на основе минских договоренностей.

Как отметил Резников, Россия настаивает в первую очередь на политическом урегулировании, а Украина постоянно напоминает, что сначала необходимо решение вопросов безопасности.

Поэтому, по словам министра, необходима модернизация минских договоренностей. В частности, пункта 9 третьей из них – так называемого "Комплекса мер", который утверждает, что передача Россией Украине контроля за госграницей может произойти только после местных выборов на оккупированных территориях и дальнейшего "политического урегулирования". Украина настаивает, что без ее контроля за границей выборы невозможны. Поэтому, по словам Резникова, этот пункт в нынешней редакции неосуществим.

12 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие, потому что от этого зависит успех переговоров.

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Наталия Медведева

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