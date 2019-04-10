Геращенко: Координатор ОБСЕ участвует в пророссийской пропаганде

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Координатор гуманитарной группы ОБСЕ Тони Фриш так и не посетил всех украинских пленных в Донбассе и не передал им письма от родственников, а вместо этого участвовал в сьемках сепаратистских пророссийских сайтов. Об этом в Facebook заявила представитель Украины в гуманитарной группе трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Она рассказала, что накануне визита в Донбасс родственники пленных дали Фришу письма и просили решить вопрос с телефонными звонками, потому что в последний раз письма передавались через Международный комитет Красного креста в сентябре прошлого года. Однако сегодня представители Украины спросили европейских дипломатов, переданы ли письма – и не получили внятного ответа.

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"Это ненормально, когда ОБСЕ и координаторы годами не могут содействовать в решении ключевого гуманитарного вопроса: переписки и права на звонок", - подчеркнула Геращенко.

Она также сообщила, что обратилась по этому вопросу к министру иностранных дел Павлу Климкин, чтобы тот проинформировал штаб-квартиру ОБСЕ в Вене.

Ранее сегодня Геращенко также сообщила, что россияне сорвали заседание в Минске.