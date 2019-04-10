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10.04.2019, 14:25

"Запахло реваншем". Россия сорвала заседание в Минске

"Запахло реваншем". Россия сорвала заседание в Минске - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представители России сорвали заседание трехсторонней контактной группы по Донбасса, сообщила Ирина Геращенко

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Представители России в гуманитарной и экономической подгруппах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сорвали начавшиеся в Минске заседания. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook.

"Только что получила информацию из Минска от коллег – российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате в ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО" и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов Порошенко об "автономии", поездке будущего президента в оккупированные РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем", - написала Геращенко.

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Ранее депутат Елена Сотник сообщила, что в комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали изменения в документ, который мог позволить снять санкции с России.

Вчера вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что политический комитет ПАСЕ поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, которым пророссийское лобби пытается изменить регламент для снятия санкций и возвращения делегации России в ассамблею.

До этого стало известно, что ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации.

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Теги: война, Донбасс, Ирина Геращенко
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