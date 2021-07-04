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Погибший сегодня на Донбассе – медик 93-й ОМБР Холодный яр капитан Юрий Письменный: фото

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2021, 22:55
Погибший сегодня на Донбассе – медик 93-й ОМБР Холодный яр капитан Юрий Письменный: фото - Фото
Юрий Письменный (Фото: Facebook/93 ОМБр Холодний Яр)

Сегодня, 4 июля, на Донбассе погиб капитан Юрий Письменный – начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБР "Холодный яр". Об этом сообщается в Facebook бригады.

Многие знали Письменного по позывному "Феофан".

"Это произошло среди бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от вражеского снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и собратьям и разделяем с ними боль от потери Юрия", – написали в 93-й ОМБР.

Юрий Письменный родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование – в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт.

В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером – служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.

В конце 2018-го призван в ряды ВСУ, возглавил медицинский пункт батальона.

У Юрия осталась жена Татьяна и сын Георгий.

  • Ранее сегодня сообщалось, что в результате обстрела российско-оккупационных войск под Березовым погиб украинский военный.
Наталия Медведева
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Донбасс потери
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