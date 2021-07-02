Боевики второй день стреляют по Авдеевке. Снаряды и мины попадают в жилые дома – фото

Боевики гибридной армии РФ второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки. Мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств, передает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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По данным командования ООС, с начала суток террористы семь раз открывал огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем, минометов и станковых противотанковых гранатометов. Обстрел велся с оккупированных территорий – из Спартака, Ясиноватой, Яковлевки и Макеевки.

Также украинская сторона СЦКК сообщает, что 2 июля боевики вели обстрел в направлении позиций ВСУ, используя запрещенное минскими соглашениями вооружение. Террористы выпустили 17 минометных мин по позициям украинской армии на Приазовье.

Пресс-служба Минобороны проинформировала также об обстреле 2 июля позиций ВСУ в районе Золотого-4, Песок, Гнутово и Авдеевки.

1 июля в результате обстрелов со стороны боевиков минами и снарядами были повреждены дома и участки в Авдеевке. Один из домов уничтожен пожаром.

Также в этот день террористы обстреливали позиции ВСУ и получили ответ от украинских военных.

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