На Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фото

Российские оккупационные войска обстреляли частный сектор Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120-мм. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

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Сообщается, что минами и снарядами повреждены дома и участки – один из домов уничтожен пожаром.

О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации проинформировала СММ ОБСЕ.

19 июня оккупанты обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов – был ранен местный житель.

26 июня боевики гибридной армии РФ открыли огонь из минометов по украинским позициям на Донбассе. Погиб один защитник Украины.

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