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01.07.2021, 14:09

На Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фото

Цей матеріал також доступний українською
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На Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фото
На Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фото
На Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фотоНа Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фото

Российские оккупационные войска обстреляли частный сектор Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120-мм. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook. 

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Сообщается, что минами и снарядами повреждены дома и участки – один из домов уничтожен пожаром. 

О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации проинформировала СММ ОБСЕ.

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Теги: боевики, война, Донбасс, авдеевка, артиллерия
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