На Донбассе артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома – фото

Российские оккупационные войска обстреляли частный сектор Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120-мм. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Сообщается, что минами и снарядами повреждены дома и участки – один из домов уничтожен пожаром.
О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации проинформировала СММ ОБСЕ.
Читайте также: Как выжить в опасной ситуации и на войне. Появился короткий список советов от властей