Боевики обстреляли Авдеевку, ранен гражданский
20.06.2021, 09:25
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
Вчера, 19 июня, оккупанты обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов. Местный житель получил ранение, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил в Facebook.
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Пострадавшему жителю Авдеевки 1989 года рождения военные оказали медицинская помощь и отправили в больницу.
Всего за вчера зафиксированы семь нарушений боевиками режима прекращения огня. Около Зайцево и Желтого вражеские беспилотники нарушили линию разграничения и были подавлены средствами радио-электронной борьбы.
Потерь среди военнослужащих нет, ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.
На 7 утра сегодня, 20 июня, обстрелов не зафиксировано.
- 28 мая 2021 года боевики гибридной армии РФ из противотанкового ракетного комплекса обстреляли гражданскую инфраструктуру в Пивничном.
- 11 июня из-за обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный.
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