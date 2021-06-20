UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Боевики обстреляли Авдеевку, ранен гражданский

20.06.2021, 09:25
Боевики обстреляли Авдеевку, ранен гражданский - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Вчера, 19 июня, оккупанты обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов. Местный житель получил ранение, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пострадавшему жителю Авдеевки 1989 года рождения военные оказали медицинская помощь и отправили в больницу.

Всего за вчера зафиксированы семь нарушений боевиками режима прекращения огня. Около Зайцево и Желтого вражеские беспилотники нарушили линию разграничения и были подавлены средствами радио-электронной борьбы.

Потерь среди военнослужащих нет, ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

На 7 утра сегодня, 20 июня, обстрелов не зафиксировано.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ранение обстрел Донбасс авдеевка местный житель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 