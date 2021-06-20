Боевики обстреляли Авдеевку, ранен гражданский

Вчера, 19 июня, оккупанты обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов. Местный житель получил ранение, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил в Facebook.

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Пострадавшему жителю Авдеевки 1989 года рождения военные оказали медицинская помощь и отправили в больницу.

Всего за вчера зафиксированы семь нарушений боевиками режима прекращения огня. Около Зайцево и Желтого вражеские беспилотники нарушили линию разграничения и были подавлены средствами радио-электронной борьбы.

Потерь среди военнослужащих нет, ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

На 7 утра сегодня, 20 июня, обстрелов не зафиксировано.

28 мая 2021 года боевики гибридной армии РФ из противотанкового ракетного комплекса обстреляли гражданскую инфраструктуру в Пивничном.

11 июня из-за обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный.

Денис Юдин

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