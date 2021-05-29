Донбасс. Гибридная армия РФ ракетами обстреляла инфраструктуру мирных жителей
Вчера, 28 мая, боевики гибридной армии РФ из противотанковых ракетных комплексов обстреляли гражданскую ифнраструктуру. Об этом говорится в сводке штаба операции объединенных сил в Facebook.
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"Вблизи населенного пункта Северное враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей", – говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки российские террористы 12 раз нарушали режим прекращения огня.
Огонь из гранатометов, стрелкового оружия крупнокалиберных пулеметов и ПТРК велся у Водяного, Авдеевки, Причепиловки, Павлополя, Гранитного, Марьинки, Широкино, Новомихайловки и Песок.
Также у Гранитного оккупанты сбросили на позиции украинских военных два гранатометных выстрела ВОГ-17.
Пулевое ранение получил один защитник Украины, состояние здоровья – удовлетворительное. Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы оккупантов.
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- 24 мая боевики применили ПТРК против гражданских на Донбассе. Российские ракеты прилетели в жилой дом и гаражи.
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