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Донбасс. Гибридная армия РФ ракетами обстреляла инфраструктуру мирных жителей

29.05.2021, 10:41
Донбасс. Гибридная армия РФ ракетами обстреляла инфраструктуру мирных жителей - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Вчера, 28 мая, боевики гибридной армии РФ из противотанковых ракетных комплексов обстреляли гражданскую ифнраструктуру. Об этом говорится в сводке штаба операции объединенных сил в Facebook.

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"Вблизи населенного пункта Северное враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей", – говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки российские террористы 12 раз нарушали режим прекращения огня.

Огонь из гранатометов, стрелкового оружия крупнокалиберных пулеметов и ПТРК велся у Водяного, Авдеевки, Причепиловки, Павлополя, Гранитного, Марьинки, Широкино, Новомихайловки и Песок.

Также у Гранитного оккупанты сбросили на позиции украинских военных два гранатометных выстрела ВОГ-17.

Пулевое ранение получил один защитник Украины, состояние здоровья – удовлетворительное. Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы оккупантов.

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Марк Сировой
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