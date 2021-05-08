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Война на Донбассе. Военные сбили беспилотники боевиков

08.05.2021, 09:45
Война на Донбассе. Военные сбили беспилотники боевиков - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

В районе проведения операции объединенных сил военные сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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В штабе отмечают значительное увеличение количества применения боевиками БПЛА в этом году. Целью таких действий является воздушная разведка, выдача целеуказаний, корректировка огня, дистанционное минирование местности, а также сброс взрывчатых устройств. Бойцы ВСУ совершают активную и успешную борьбу с БПЛА противника, говорится в сообщении.

Начиная с мая этого года, военные сбили два таких летательных аппарата: 3 мая – возле села Новолуганское, сбитый беспилотник боевики переоборудовали для сброса боеприпасов и дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного предназначения РФ; 6 мая – около села Гранитное, беспилотник вел воздушную разведку и был сбит из стрелкового оружия, этот БПЛА также произведен в РФ и находится на вооружении сухопутных войск страны-агрессора.  

"Зафиксированные факты являются прямыми и неоспоримыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на востоке Украины", – заявляют в штабе.

Владислав Сердюк
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война на Донбассе БПЛА
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