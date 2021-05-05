Двум наемникам РФ сообщили о подозрении в пытках украинских военных на Донбассе
Прокуроры департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора сообщили двум гражданам Украины о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
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Досудебное расследование установило, что один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из "тюрем" оккупантов в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны: он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела.
По данным следствия, другой подозреваемый с апреля 2014-го по февраль 2016-го, будучи охранником той же "тюрьмы", унижал военнослужащих батальона теробороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.
Как отмечается, такие действия нарушают статью 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949 г.) и статьи 11 дополнительного протокола к Женевским конвенциям.
В прокуратуре добавили, что установили в этой "тюрьме" террористов более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских.
Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных мест несвободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где участниками российских незаконных вооруженных формирований содержалось более 3500 тысяч человек.
- 30 марта Офис генпрокурора объявил подозрения двоим "тюремщикам" Изоляции.
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