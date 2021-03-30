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Пыточная "Изоляция" на Донбассе. Генпрокуратура объявила подозрение двоим "тюремщикам"

30.03.2021, 12:22
Пыточная
Концлагерь-пыточная "Изоляция" (фото - t.me/traktorist_dn)

Прокуроры Офиса генпрокуратуры заочно сообщили о подозрении двоим участникам "незаконного военного формирования РФ" – предполагается, что они незаконно удерживали украинцев в подпольной тюрьме "Изоляция" в Донецке. Об этом говорится на сайте ведомства.

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В процессе досудебного расследования было установлено, что с 2016 года и по текущее время так называемые "оперуполномоченные вооруженного формирования Министерства госбезопасности ДНР" могли незаконно удерживать в заточении на территории бывшего завода "Изоляция" мирное население.

По версии следствия, подозреваемые могли применять к "заключенным" физическое насилие и пытки, в том числе электротоком. Сейчас установлены почти 40 лиц, которые побывали в концлагере "Изоляция".

Фигурантам заочно объявили о подозрении по ч. 1 ст. 260 (создание незаконных военизированных формирований) и ч. 1 ст. 438 УК (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны).

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Дарья Мостовая
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