У боевиков России недобор по "резервистам". Грозят штрафами – разведка Украины
Российские гибридные войска проведут "сбор резервистов" в оккупированных Донецке и Луганске – явка на прошлые этапы была низкой, из-за чего боевики инициировали введение штрафов за отсутствие в "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на воинский учет". Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook.
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Штраф составляет 30 000 рублей, отмечают в разведке.
Сообщается, что боевики уделяют особое внимание подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений, а к проведению "сборов" привлечено российское военное командование.
Как отмечают в ГУР, этот сбор будет уже третьим. Предыдущие проходили 17-19 и 22-26 июня.
- 22 июня разведка сообщила, что террористы на Донбассе потеряли 11 боевиков — шестеро из них убиты, еще пятеро ранены. Боевики пострадали от собственного оружия.
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