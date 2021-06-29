UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У боевиков России недобор по "резервистам". Грозят штрафами – разведка Украины

29.06.2021, 14:01
У боевиков России недобор по
Боевики на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/EPA)

Российские гибридные войска проведут "сбор резервистов" в оккупированных Донецке и Луганске – явка на прошлые этапы была низкой, из-за чего боевики инициировали введение штрафов за отсутствие в "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на воинский учет". Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Штраф составляет 30 000 рублей, отмечают в разведке. 

Сообщается, что боевики уделяют особое внимание подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений, а к проведению "сборов" привлечено российское военное командование.

Как отмечают в ГУР, этот сбор будет уже третьим. Предыдущие проходили 17-19 и 22-26 июня. 

Читайте также: Разведка опровергла пропаганду России об "убитых ВСУ" боевиках – прослушка оккупантов 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбор боевики оккупация Донецк Луганск резервист гур разведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 