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За сутки шестеро боевиков уничтожили себя своим же оружием – разведка

22.06.2021, 19:24
За сутки шестеро боевиков уничтожили себя своим же оружием – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что за минувшие сутки террористы на Донбассе потеряли 11 боевиков — шестеро из них убиты, еще пятеро ранены. Боевики пострадали от собственного оружия, отмечает пресс-служба ГУР.

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Там говорят, что российские оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня от 22 июля 2020 года. В частности, активность противника традиционно возрастает в праздничные и выходные дни, отмечают в разведке.

"В такие периоды отмечается увеличение российскими оккупантами провокационных обстрелов позиций Объединенных сил, в том числе из запрещенного вооружения, и интенсивное проведение российскими наемниками инженерных работ и минирования местности, что приводит к росту потерь среди них", – говорится в сообщении.

Так, за минувшие сутки, по данным ГУР, в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием погибли шестеро боевиков, еще пятеро получили ранения.

В разведке отмечают, что при этом оккупанты распространяют дезинформацию о возможной активизации боевых действий со стороны подразделений ООС.

Вадим Ребрина
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Донбасс разведка гур
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