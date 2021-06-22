За сутки шестеро боевиков уничтожили себя своим же оружием – разведка
Главное управление разведки Минобороны сообщает, что за минувшие сутки террористы на Донбассе потеряли 11 боевиков — шестеро из них убиты, еще пятеро ранены. Боевики пострадали от собственного оружия, отмечает пресс-служба ГУР.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Там говорят, что российские оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня от 22 июля 2020 года. В частности, активность противника традиционно возрастает в праздничные и выходные дни, отмечают в разведке.
"В такие периоды отмечается увеличение российскими оккупантами провокационных обстрелов позиций Объединенных сил, в том числе из запрещенного вооружения, и интенсивное проведение российскими наемниками инженерных работ и минирования местности, что приводит к росту потерь среди них", – говорится в сообщении.
Так, за минувшие сутки, по данным ГУР, в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием погибли шестеро боевиков, еще пятеро получили ранения.
В разведке отмечают, что при этом оккупанты распространяют дезинформацию о возможной активизации боевых действий со стороны подразделений ООС.
- 11 июня на одном из своих наблюдательных пунктов возле населенного пункта Голубовский боевик после употребления алкоголя расстрелял своих подельников, а потом застрелился сам. Оккупанты пытаются представить это как нападение ВСУ.
- 16 июня на одном из наблюдательных пунктов оккупантов на Донбассе боевики застрелили своего "сослуживца", который хотел перейти на сторону ВСУ.
Комментарии