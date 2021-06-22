За сутки шестеро боевиков уничтожили себя своим же оружием – разведка

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что за минувшие сутки террористы на Донбассе потеряли 11 боевиков — шестеро из них убиты, еще пятеро ранены. Боевики пострадали от собственного оружия, отмечает пресс-служба ГУР.

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Там говорят, что российские оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня от 22 июля 2020 года. В частности, активность противника традиционно возрастает в праздничные и выходные дни, отмечают в разведке.

"В такие периоды отмечается увеличение российскими оккупантами провокационных обстрелов позиций Объединенных сил, в том числе из запрещенного вооружения, и интенсивное проведение российскими наемниками инженерных работ и минирования местности, что приводит к росту потерь среди них", – говорится в сообщении.

Так, за минувшие сутки, по данным ГУР, в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием погибли шестеро боевиков, еще пятеро получили ранения.

В разведке отмечают, что при этом оккупанты распространяют дезинформацию о возможной активизации боевых действий со стороны подразделений ООС.

11 июня на одном из своих наблюдательных пунктов возле населенного пункта Голубовский боевик после употребления алкоголя расстрелял своих подельников, а потом застрелился сам. Оккупанты пытаются представить это как нападение ВСУ.

16 июня на одном из наблюдательных пунктов оккупантов на Донбассе боевики застрелили своего "сослуживца", который хотел перейти на сторону ВСУ.

Вадим Ребрина

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