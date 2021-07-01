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Война на Донбассе. Боевики 17 раз открывали огонь по украинским военным и получили ответ

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 19:37
Война на Донбассе. Боевики 17 раз открывали огонь по украинским военным и получили ответ - Фото
Иллюстративное фото: ВМС ВСУ/Facebook

Сегодня, 1 июля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе боевики российской гибридной армии почти два десятка раз открывали огонь по позициям украинских военных. Силы ООС стреляли в ответ. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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По состоянию на 18:00 с начала суток зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

В направлении Авдеевки оккупанты совершили восемь обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.

У Широкино боевики дважды обстреляли позиции ООС из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов. В результате один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения, его госпитализировали, состояние раненого – средней тяжести.

На Приазовье в районе Водяного российские наемники применили минометы 120-го калибра.

Штаб ООС сообщает, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

  • Ранее сегодня сообщалось, что оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частный сектор Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.
  • 26 июня возле Песок в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.
Наталия Медведева
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Донбасс
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