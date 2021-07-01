Война на Донбассе. Боевики 17 раз открывали огонь по украинским военным и получили ответ
Сегодня, 1 июля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе боевики российской гибридной армии почти два десятка раз открывали огонь по позициям украинских военных. Силы ООС стреляли в ответ. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По состоянию на 18:00 с начала суток зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.
В направлении Авдеевки оккупанты совершили восемь обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.
В районе Опытного враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.
У Широкино боевики дважды обстреляли позиции ООС из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов. В результате один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения, его госпитализировали, состояние раненого – средней тяжести.
На Приазовье в районе Водяного российские наемники применили минометы 120-го калибра.
Штаб ООС сообщает, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
- Ранее сегодня сообщалось, что оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частный сектор Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.
- 26 июня возле Песок в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.
Комментарии