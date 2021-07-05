На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены

Сегодня, 5 июля, на Донбассе в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России погиб украинский военный, трое были ранены. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Боевики обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід": один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Раненых срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований России сообщили ОБСЕ.

Вчера, 4 июля, в результате обстрела российско-оккупационных войск под Березовым погиб украинский военный – медик 93-й ОМБр Холодный Яр капитан Юрий Письменный.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.