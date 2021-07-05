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На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 20:18
На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 5 июля, на Донбассе в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России погиб украинский военный, трое были ранены. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Боевики обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід": один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Раненых срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований России сообщили ОБСЕ.

Наталия Медведева
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Донбасс потери
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