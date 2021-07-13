Десятки жителей прятались в подвалах. Боевики впервые с 2016-го обстреляли Тарамчук – фото

Боевики гибридной армии РФ обстреляли жилой сектор поселка Тарамчук Марьинского района Донецкой области. Минами и снарядами накрыло частный сектор, в результате чего пострадало несколько жилых домов, передает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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По данным украинской стороны СЦКК, 13 июля с 7:40 до 8:25 боевики со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное прицельно обстреляли поселок Тарамчук из запрещенного Минском вооружения. Они использовали для обстрела артиллерийские системы калибра 122 мм и выпустили более 30 снарядов.

Минами и снарядами повреждены частные дома и трансформаторная подстанция, из-за чего две улицы остались обесточены. Местные жители не пострадали.

Руководитель гуманитарной миссии помощи мирному населению в зоне военного конфликта "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что поселок Тарамчук попал под огонь из тяжелого вооружения впервые с 2016 года. Из-за обстрелов 37 жителей поселка провели в подвалах и погребах около часа.

1 июля 2021-го в результате обстрелов со стороны боевиков минами и снарядами были повреждены дома и участки в Авдеевке. Один из домов уничтожен пожаром.

2 июля боевики продолжили обстреливать жилой сектор Авдеевки. Мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько жилищ.

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