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"Война за разум и души". В ОРДЛО создали фонд Русский мир под началом Козака – разведка

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 19:50
Дмитрий Козак (Фото: Andrea Verdelli/ЕРА)

Россия пытается повлиять на жителей оккупированных территорий востока Украины и искоренить все украинское с помощью социокультурных фондов и центров, одним из которых стал Русский мир под кураторством замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, сообщает разведка Минобороны.

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В ведомстве отметили, что фонд Русский мир был создан как один из инструментов "мягкой силы" оккупантов, а главой его опекунского совета был назначен основной реализатор политики России по украинскому направлению Козак.

Под прикрытием этого фонда на Донбассе было открыто представительство "так называемого международного культурного проекта" Русский центр, который координирует местные органы в области культурной и гуманитарной агрессии против Украины, подчеркивается в сообщении.

Номинальным руководителем представительства Русского центра на Донбассе стал главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин – он отвечает за "беспрепятственную работу центра" и должен гарантировать безопасность россиян, которые туда приезжают.

В своей деятельности Русский центр руководствуется "интеграционной программой" по взаимодействию местных структур с "контрагентами из РФ" в шести сферах: спорте, культуре, образованию, охране здоровья, молодежной политике и профсоюзном движении.

Основные усилия Русского центра направляются на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения, говорят в Минобороны. Это выражается в: 

- искоренении украинского языка и культуры,

- внедрении российских стандартов образования,

- насаждении искривленных исторических фактов по поводу истории региона,

- дальнейшем ментальное сближение жителей ОРДЛО с россиянами,

- создании позитивного имиджа российской оккупационной администрации.

"Война, которую Россия ведет против Украины "мягкой силы" – это война за разум и души украинцев на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", – подчеркнули в украинском ведомстве.

Читайте также: Коротко|Куратор оккупированного Донбасса от России. Интервью Козака – за минуту

Дарья Мостовая
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