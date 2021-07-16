ОГП: Из 30 000 дел о военных преступлениях на Донбассе в суды попала только четверть

С 2014 по 2020 годы в Украине зарегистрировали почти 30 000 уголовных правонарушений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и связанных с российской агрессией. При этом только четверть уголовных дел по Донбассу попали в суды. Такие цифры озвучила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем обращении по случаю седьмой годовщины катастрофы МН17.

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По словам генпрокурора, почти половина дел – это теракты, каждое пятое – об участии в незаконных вооруженных формированиях, каждое восьмое – об участии в террористических организациях, каждое 15-е – о посягательстве на территориальную целостность, каждое 20-е – о госизмене, каждое 50-е – о нарушении законов и обычаев войны.

Также, по словам Венедиктовой, в условиях вооруженного конфликта совершаются умышленные убийства, пытки и незаконные лишения свободы и похищения людей.

Генпрокурор сообщила, что за шесть лет было направлено в суды более 6500 дел. В этом году в суд попали более 500 обвинений по таким делам.

"Однако в судах сейчас около четверти уголовных производств о преступлениях этой категории", – добавила она.

Нацполиция, СБУ и Генпрокуратура договорились о создании специальных подразделений: в них будут заниматься расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. Подразделения должны заработать к концу лета.

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Оксана Житнюк

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