Венедиктова забрала у Мамедова все остававшиеся у него департаменты ОГП

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова все остававшиеся в его подчинении департаменты ОГП. Соответствующий приказ опубликован на сайте Офиса генпрокурора.

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После того, как 29 июня Венедиктова вывела из подчинения Мамедову департамент, который занимается преступлениями, совершенными в ходе конфликта на Донбассе (так называемый департамент войны), под его руководством оставались департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр ОГП.

8 июля Венедиктова издала новый приказ, которым назначила руководителем департамента защиты интересов детей своего заместителя Игоря Мустеца, а руководителем тренинг-центра — другого своего заместителя Алексея Симоненко.

Мамедов в приказе, которым распределяется руководство департаментами ОГП, вообще не упоминается.

Справка. Мамедов курировал в прокуратуре направление военных преступлений и оккупированных территорий. Также он был включен в группу прокуроров в уголовном производстве по факту уничтожения самолета MH17. Мамедов возглавляет украинскую группу в составе международной совместной следственной группы. Также он участвует в переговорном процессе по катастрофе самолета МАУ в небе над Тегераном.

30 июня Венедиктова назначила руководителем "департамента войны" ОГП вместо Мамедова своего заместителя Максима Якубовского. Как минимум, до 2014 года Якубовский работал в экспертном центре при общественной организации Виктора Медведчука Украинский выбор. Однако практически в тот же день Венедиктова изменила свое решение и внесла изменения в приказ, согласно которым общее руководство департаментом будет осуществлять она сама.

1 июля Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне.

Вадим Ребрина

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