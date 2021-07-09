Венедиктова забрала у Мамедова все остававшиеся у него департаменты ОГП
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова все остававшиеся в его подчинении департаменты ОГП. Соответствующий приказ опубликован на сайте Офиса генпрокурора.
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После того, как 29 июня Венедиктова вывела из подчинения Мамедову департамент, который занимается преступлениями, совершенными в ходе конфликта на Донбассе (так называемый департамент войны), под его руководством оставались департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр ОГП.
8 июля Венедиктова издала новый приказ, которым назначила руководителем департамента защиты интересов детей своего заместителя Игоря Мустеца, а руководителем тренинг-центра — другого своего заместителя Алексея Симоненко.
Мамедов в приказе, которым распределяется руководство департаментами ОГП, вообще не упоминается.
- 30 июня Венедиктова назначила руководителем "департамента войны" ОГП вместо Мамедова своего заместителя Максима Якубовского. Как минимум, до 2014 года Якубовский работал в экспертном центре при общественной организации Виктора Медведчука Украинский выбор. Однако практически в тот же день Венедиктова изменила свое решение и внесла изменения в приказ, согласно которым общее руководство департаментом будет осуществлять она сама.
- 1 июля Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне.
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