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Зам Венедиктовой лишил Гюндуза Мамедова доступа к гостайне – Бабель

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 22:21
Зам Венедиктовой лишил Гюндуза Мамедова доступа к гостайне – Бабель - Фото
Гюндуз Мамедов (Фото: скриншот видео Телеканал ATR/Youtube)

Заместитель генерального прокурора Максим Якубовский лишил другого заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова доступа к государственной тайне. Об этом сообщает Бабель со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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30 июня генпрокурор Ирина Венедиктова назначила руководителем департамента ОГП, который занимается преступлениями, совершенными в ходе конфликта на Донбассе, своего заместителя Максима Якубовского. Как минимум, до 2014 года он работал в экспертном центре при общественной организации Виктора Медведчука Украинский выбор.

Департамент, который возглавил Якубовский, в том числе расследует дело об участии членов Украинского выбора в оккупации Крыма.

Однако практически в тот же день Венедиктова изменила свое решение и внесла изменения в приказ, согласно которым общее руководство департаментом будет осуществлять она сама.

  • В марте 2016 года вышло расследование Слідство.Інфо об автомобилях Якубовского, согласно которому чиновник владеет машинами стоимостью свыше $100 000 при официальном доходе семьи в 170 000 грн.
  • В 2017 он стал заместителем главного военного прокурора. 
  • 9 сентября 2020 года Якубовский был назначен заместителем генерального прокурора. 
  • 11 сентября 2020-го Венедиктова назначила Якубовского ответственным за дела о преступлениях против Евромайдана.
Вадим Ребрина
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Гюндуз Мамедов Ирина Венедиктова Максим Якубовский
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